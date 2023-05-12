В Татарстане могут организовать производство электромобилей "Атом"

В Татарстане могут разместить производство электромобилей "Атом". Сделать это предполагается на площадках концерна Ford в Набережных Челнах. Об этом информирует "Ъ".

Отмечается, что первый функциональный образец электромобиля российского производства представили накануне. Машина разрабатывается АО "Кама". Предприятие создали два года тому назад совместно гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и российский миллиардер Рубен Варданян.

До конца 2023 года разработчики революционного электромобиля хотят завершить испытания батареи и других систем "Атома". А сборка первой машины запланирована на конец 2024 года. На серийные объемы планируется выйти к середине 2025 года. Тогда же, считают эксперты, "Атом" поступит в продажу и станет доступен российским автомобилистам.

Что известно об электромобиле на данный момент: максимальная скорость будет составлять 170 км/ч, запас хода на заряде батареи составит 500 километров. До "сотки" "Атом" сможет разгоняться за 7-8 секунд.