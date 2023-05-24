В Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину во дворе дома

В Казани неизвестный напал на мужчину во дворе дома на улице Тунакова. В него произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия. Mash Iptash сообщает, что соседи услышали три выстрела, а следом - еще один. Раненый кричал и звал на помощь.

Отмечается, что у него ранения руки, головы и легкого.

Звонки в полицию полетели примерно полчаса назад — сперва соседи услышали три выстрела, а следом за ним ещё один. Тот, в кого стреляли, звал на помощь, просил вызвать скорую.

Пострадавший госпитализирован, стрелявшего ищет полиция, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Казани.

Пострадавшему 46 лет.