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"Прогремело несколько выстрелов": в Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину

В Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину во дворе дома
"Прогремело несколько выстрелов": в Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину

Фото: открытые источники

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В Казани неизвестный напал на мужчину во дворе дома на улице Тунакова. В него произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия. Mash Iptash сообщает, что соседи услышали три выстрела, а следом - еще один. Раненый кричал и звал на помощь.
Отмечается, что у него ранения руки, головы и легкого.

Звонки в полицию полетели примерно полчаса назад — сперва соседи услышали три выстрела, а следом за ним ещё один. Тот, в кого стреляли, звал на помощь, просил вызвать скорую.

Пострадавший госпитализирован, стрелявшего ищет полиция, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Казани.
Пострадавшему 46 лет.

"В настоящее время все наружные наряды ориентированы на поиски стрелявшего, изучаются видеозаписи, опрашиваются очевидцы происшествия", - сообщили в пресс-службе.

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