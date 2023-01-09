Профессор КФУ: таких жутких холодов Казань не видела уже 36 лет, но подождать осталось недолго

Столь суровых морозов, какие сейчас установили в Казани, город не видел уже целых 36 лет. Об этом заявил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

По словам эксперта, в последний раз похожая погода, но значительно мягче, была зарегистрирована 9 января 1987 года. Тогда было - 32 градуса.

Переведенцев разъяснил, что в Татарстане экстремальные холода установились благодаря Арктическому вторжению. В настоящее время среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана ниже климатической нормы на 18-19 градусов.

Морозы, по словам профессора, пойдут на спад в среду и четверг, придет циклон с Северной Атлантики. И уже в конце недели температура будет в пределах климатической нормы.