Профессор КФУ рассказал, почему участились магнитные бури

Профессор КФУ Юрий Нефедьев разъяснил, почему в последние три дня наблюдалось учащение магнитных бурь.

Согласно словам Нефедьева, сейчас мы находимся в периоде максимальной солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. Он отметил, что радиус Солнца может колебаться до двух километров: уменьшаясь во время высокой магнитной активности и вновь увеличиваясь, когда она снижается. Это явление объясняет частоту магнитных бурь.

Также ученый указал, что магнитные бури возникают благодаря взаимодействию солнечного ветра с магнитным полем Земли. Такое взаимодействие может вызывать колебания магнитного поля, что, в свою очередь, может негативно повлиять на метеозависимых людей.