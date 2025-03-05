Профессор КФУ рассказал, почему участились магнитные бури
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Профессор КФУ Юрий Нефедьев разъяснил, почему в последние три дня наблюдалось учащение магнитных бурь.
Согласно словам Нефедьева, сейчас мы находимся в периоде максимальной солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. Он отметил, что радиус Солнца может колебаться до двух километров: уменьшаясь во время высокой магнитной активности и вновь увеличиваясь, когда она снижается. Это явление объясняет частоту магнитных бурь.
Также ученый указал, что магнитные бури возникают благодаря взаимодействию солнечного ветра с магнитным полем Земли. Такое взаимодействие может вызывать колебания магнитного поля, что, в свою очередь, может негативно повлиять на метеозависимых людей.
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