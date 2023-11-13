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Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Фото: социальные сети

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Казанский профессор из КФУ Александр Беляев объяснил, почему белки стали перебираться из пригородов в центр Казани. Он считает, что условия для животных создались идеальные.

Погода, урожайность хвойных и количество хищников сейчас оптимально совпали, в итоге белки прекрасно начали адаптироваться к обитанию в казанских парках. Больше всего их в парке Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, в Ленинском саду.

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