Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Казанский профессор из КФУ Александр Беляев объяснил, почему белки стали перебираться из пригородов в центр Казани. Он считает, что условия для животных создались идеальные.

Погода, урожайность хвойных и количество хищников сейчас оптимально совпали, в итоге белки прекрасно начали адаптироваться к обитанию в казанских парках. Больше всего их в парке Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, в Ленинском саду.