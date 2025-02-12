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Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце

Ученый пояснил, что корональная дыра — это...

pixabay.com

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Профессор КФУ Юрий Нефедьев прокомментировал обнаружение Обсерваторией солнечной динамики (SDO) NASA корональной дыры на Солнце площадью около 800 тысяч квадратных километров, сообщила пресс-служба университета.

Ученый пояснил, что корональная дыра — это область солнечной короны с пониженной плотностью и температурой, через которую солнечный ветер выходит интенсивнее из-за размыкания магнитных линий. Увидеть ее можно только с помощью рентгеновского телескопа.

Нефедьев отметил, что влияние на Землю оказывают не корональные дыры, а солнечные вспышки. Они возникают, когда магнитные линии соединяют пятна на Солнце, что вызывает выброс солнечного ветра. Достигнув Земли, он может спровоцировать радиопомехи и магнитные бури.

Астроном напомнил, что Солнце подчиняется 11-летнему циклу активности, сейчас оно находится в его пике, но серьезных последствий это не несет. По его словам, метеозависимые люди могут испытывать недомогание, а чувствительная техника — сбои, однако это естественный процесс.

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