Проезд в казанском метро подорожает до 43 рублей
Яндекс.Карты/Никита
В казанском метро стоимость проезда вырастет до 43 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Новая цена будет действовать при оплате наличными, банковской картой (с транспортным приложением и без) и при использовании транспортной карты с фиксированной суммой поездок.
Столько же придётся заплатить за провоз багажа сверх установленной нормы. Однако владельцы транспортных карт на 100 и более поездок смогут ездить по сниженной цене – 33 рубля за одну поездку.
Сейчас билет в метро стоит 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей – при расчёте банковской или транспортной картой.
В постановлении не указана точная дата вступления новых тарифов в силу. В МУП «Метроэлектротранс» ранее отмечали, что процесс изменения стоимости проезда требует определённого времени.
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