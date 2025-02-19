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Проезд в казанском метро подорожает до 43 рублей

Новая цена будет действовать при оплате наличными

Яндекс.Карты/Никита

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В казанском метро стоимость проезда вырастет до 43 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Новая цена будет действовать при оплате наличными, банковской картой (с транспортным приложением и без) и при использовании транспортной карты с фиксированной суммой поездок.

Столько же придётся заплатить за провоз багажа сверх установленной нормы. Однако владельцы транспортных карт на 100 и более поездок смогут ездить по сниженной цене – 33 рубля за одну поездку.

Сейчас билет в метро стоит 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей – при расчёте банковской или транспортной картой.

В постановлении не указана точная дата вступления новых тарифов в силу. В МУП «Метроэлектротранс» ранее отмечали, что процесс изменения стоимости проезда требует определённого времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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