Проект здания у Сенного базара одобрен историко-культурной экспертизой

В Казани на улице Московской, 76 получил положительное заключение историко-культурной экспертизы проект административного здания с коммерческими помещениями. Объект будет расположен рядом с мечетью Нурулла, памятником архитектуры XIX века.

Здание спроектировано на месте утраченного двухэтажного каменного строения. Новое сооружение будет включать два жилых этажа, коммерческие помещения и подземный уровень общей площадью 833 квадратных метра. При строительстве предусмотрена защита соседнего памятника культуры с помощью отсекающей подпорной стены.

Архитекторы применили в проекте мотивы исторических объектов, которые находились на этом месте до 1932 года. Фасад здания воспроизводит параметры лавок Сенного базара. На территории планируется благоустройство с озеленением, тротуарами, скамейками и велопарковками.

Эксперты отметили, что историческое доминирование мечети в окружающей среде сохраняется. Проект был одобрен исторической комиссией в 2022 году. Изначально предполагалось возведение шестиэтажного здания, но после доработки решено построить двухэтажную конструкцию.