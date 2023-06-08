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· Полина Модестова

Проект оценили в 1,3 трлн рублей: минтранс РТ не получал информации о возобновлении проекта ВСМ Москва – Казань

Минтранс РТ не подтвердил информацию о возобновлении проекта ВСМ Москва – Казань
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Глава РЖД Олег Белозеров в интервью СМИ рассказал о строительстве первой в России ВСМ по маршруту Москва - Казань - Ростов-на-Дону. В Министерстве транспорта РТ сообщили, что официальной информации не поступало.

В пресс-службе министерства отметили, что на данный момент федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" был приостановлен. Информации о возобновлении работ в адрес министерства трансопрта и дорожного хозяйства РТ не поступало, сообщает "РБК Татарстан".

Глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров рассказал о планах строительства высокоскоростной магистрали 4 июня, когда он принимал участие в телепрограмме "Картина мира" на канале "Культура". Однако сроки реализации им уточнены не были.

Строительство ВСМ Москва - Казань анонсировали еще в 2013 году и оценили затраты в 1,3 трлн рублей. С годами же эта сумма лишь увеличивалась. Общая протяженность ВСМ до Казани составит 762 км. Скорость поезда может достигать 360 км/ч.

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