Продолжительно полета - больше трех часов: из Казани в Самарканд запустят прямые рейсы

Из Казани в Самарканд с 23 сентября запустят прямые рейсы

Регулярные полеты из Казани в Самарканд начнет авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 23 сентября 2023 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам.

Вылет из Казани запланирован на 22:35. Прибытие же в Самарканд - на следующий день, в воскресенье, в 4:15 утра. Назначен также и обратный рейс из международного аэропорта Самарканд Air Marakanda, он будет производиться в 5:15. Прибытие в столицу Татарстана - 6:55. Время для каждого из городов указано местное. В Самарканде оно опережает Москву на два часа. Продолжительно полета - больше трех часов.