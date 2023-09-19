Новости Казани
· Полина Модестова

Продолжается монтаж: стало известно, когда завершат реконструкция моста через Киндерку

Реконструкцию моста через реку Киндерку завершат к концу октября 2023 года
Продолжается монтаж: стало известно, когда завершат реконструкция моста через Киндерку

Администрации Советского района

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В Казани к концу октября планируют провести реконструкцию моста через реку Киндерку. На сегодняшний день строители уже завершили демонтаж носового перехода сооружения.

Продолжается также и монтаж железобетонных изделий и гидроизоляции, обустройство сооружения нового мостового перехода и укрепление бетонными матами. Рабочие сейчас ремонтируют дороге по улице Степной и обустраивают ливневую канализацию.

Параллельно также выполняется очистка русла реки, рассказали в администрации Советского района столицы Татарстана.

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