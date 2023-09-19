Продемонстрировали его возможности: премьер-министр Узбекистана посетил в Казани ИТ-парк

Премьер-министр Узбекистана посетил в Казани ИТ-парк имени Башира Рамеева

Глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили накануне, 18 сентября, IT-парк имени Башира Рамеева, который расположен в столице Татарстана.

Напомним, что глава правительства Узбекистана сейчас в Татарстане с рабочим визитом. Ранее он уже успех ознакомиться с промышленным и инвестиционным потенциалом ОЭЗ «Алабуга». Абдулла Арипов смог увидеть возможности нового технопарка. Ему также рассказали о работе детского IT-парка.

В ходе обхода коворкинга премьер-министру Узбекистана были презентованы IT-решения, которые ранее разработали специалисты Татарстана.