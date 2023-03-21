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"Проявление глупости": муфтий Татарстана прокомментировал сожжение Корана солдатами Украины

Муфтий Татарстана прокомментировал сожжение Корана солдатами ВСУ
"Проявление глупости": муфтий Татарстана прокомментировал сожжение Корана солдатами Украины

Фото: kp.ru

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал сожжение Корана украинскими военными, назвав это проявлением глупости.

"Я считаю, что это проявление глупости. На самом деле, мне жалко этого человека. В России у нас такого нет. И это пример для всего человечества. Коран нас учит тому, что мы не имеем права относиться плохо к идолам многобожников. Религия нас учит, что мы не должны порицать что-то, даже если это нам не нравится", — сказал муфтий РТ.

Ранее видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, разводя костер, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал найти этих солдат ВСУ и наказать — за их уничтожение он объявил награду в 5 млн рублей, если их доставят мертвыми, и 10 миллионов - за живых осквернителей Корана.

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