"Проявление глупости": муфтий Татарстана прокомментировал сожжение Корана солдатами Украины

Муфтий Татарстана прокомментировал сожжение Корана солдатами ВСУ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал сожжение Корана украинскими военными, назвав это проявлением глупости.

"Я считаю, что это проявление глупости. На самом деле, мне жалко этого человека. В России у нас такого нет. И это пример для всего человечества. Коран нас учит тому, что мы не имеем права относиться плохо к идолам многобожников. Религия нас учит, что мы не должны порицать что-то, даже если это нам не нравится", — сказал муфтий РТ.

Ранее видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, разводя костер, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал найти этих солдат ВСУ и наказать — за их уничтожение он объявил награду в 5 млн рублей, если их доставят мертвыми, и 10 миллионов - за живых осквернителей Корана.

