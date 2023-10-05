Признали аварийными: в Казани снесут два многоквартирных дома

В Казани снесут два аварийных многоквартирных дома

В ближайшие полгода в Казани снесут два многоквартирных дома, которые были признаны аварийными. Соответствующие постановления исполкома были опубликованы в еженедельном сборнике документов.

Речь здесь идет о домах на Телецентра, 5 и Привокзальной, 24. Оба дома двухэтажные, кирпичные, на восемь квартир. Известно, что дом на Телецентре построен в 1957 году, а на Привокзальной - в 1960-м.

По заявлению собственников и согласно техническому заключению, эти дома признаны аварийными и подлежат сносу.