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"Признает вину и просит прощение": организовавшему кражу сейфа экс-следователю Шакирову сократили срок

ВС Татарстана уменьшил срок организовавшему кражу сейфа из здания СКР экс-следователю
"Признает вину и просит прощение": организовавшему кражу сейфа экс-следователю Шакирову сократили срок

pixabay

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Верховный суд Татарстана рассмотрел сегодня, 2 июня, апелляционную жалобу на приговор бывшему следователю СКР Марату Шикарову, который организовал похищение сейфа из экономического отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ с 14,6 миллиона рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Вахитовский районный суд Казани 27 февраля признал его виновным по двум эпизодам подделки документов, а также по эпизоду кражи в особо крупном размере. Ему было назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режим, а также лишение права занимать должности в органах внутренних дел на три года. Марат Шакирова также был лишен звания подполковника юстиции.

На заседании адвокат Александр Кормильцев попросил признал приговор незаконным и необоснованным. Он обратил внимание суда на то, что в настоящий момент по преступлениям, по которым был осужден Шакиров, уже истекли соки уголовного преследования. Шакиров был солидарен со своим защитником. Он отметил, что признает вину и просит прощение.

Представители судебной коллегии выслушали стороны и удалились в совещательную комнату, после чего постановили изменить приговор Шакирову. Теперь ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Изначальный срок был сокращен на полгода.

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