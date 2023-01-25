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"Привычка убегать": в Татарстане нашли девочку-подростка, которая ушла из дома более трех месяцев назад

"Привычка убегать": в Татарстане нашли девочку-подростка, которая ушла из дома более трех месяцев назад

Фото: krutayakurtka.ru

В Татарстане с 24 октября 2022 года полиция и волонтеры разыскивали 16-летнюю девочку-подростка из Бугульмы. Спустя три месяца ее обнаружили, на этот раз - в Альметьевске. Девочка была в компании своих знакомых, пишет 116.RU.

Сбегает девочка не в первый раз. В предыдущий раз она пропала 3 сентября, через 12 суток ее нашли в Казани, в столицу РТ она доехала автостопом. Минувшим летом она также сбегала из дома, ее нашли через 16 дней.

Каждый раз девочку находят в разных городах. Причем не только в городах Татарстана, однажды она "гостила" у знакомых в Самаре.

С родителями связь девочка не поддерживает. А те, не справляясь с ее характером, вынуждены каждый раз обращаться в органы, поскольку ребенок несовершеннолетний.

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