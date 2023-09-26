Привились 14 тысяч человек: в Казани можно сделать прививку у метро и в ТЦ

В Казани 14 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации за три недели

В мобильных пунктах вакцинации в Казани от гриппа за три недели привились 14 тысяч 244 человека, а от пневмококка - 2 679.

С сегодняшнего дня медики будут работать по новому графику. Сделать прививку возле станций метрополитена можно каждый день с 8:00 утра до 18:00, за исключение перерыва с 13 до 14 часов, сообщает Управление здравоохранения по Казани МЗ РТ.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации открыты у шести станций метрополитена, а также в торговых центрах «Южный» и «Парк Хаус».