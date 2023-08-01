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· Полина Модестова

Привезут домой победный кубок и медали: спортсмены Казани стали чемпионами по хоккею на траве

Спортсмены из Казани стали чемпионами первенства России по хоккею на траве
Привезут домой победный кубок и медали: спортсмены Казани стали чемпионами по хоккею на траве

Федерация хоккея на траве РТ

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Воспитанники казанской РСШОР «Динамо» стали чемпионами первенства России по хоккею на траве среди юношей 12-14 лет. Игроки и тренеры получили победный кубок, дипломы и золотые медали.

На втором месте оказалась команда спортивной школы олимпийского резерва №18 - ребята приехали из Екатеринбурга. Обладатели бронзы - сборная Московской области.

Отмечается также, что в числе лучших хоккеистов оказался вратарь «Динамо» Айрат Абдуллин. Лучший же игрок первенства - спортсмен из Казани Егор Филимонов, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

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