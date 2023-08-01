Привезут домой победный кубок и медали: спортсмены Казани стали чемпионами по хоккею на траве

Спортсмены из Казани стали чемпионами первенства России по хоккею на траве

Воспитанники казанской РСШОР «Динамо» стали чемпионами первенства России по хоккею на траве среди юношей 12-14 лет. Игроки и тренеры получили победный кубок, дипломы и золотые медали.

На втором месте оказалась команда спортивной школы олимпийского резерва №18 - ребята приехали из Екатеринбурга. Обладатели бронзы - сборная Московской области.

Отмечается также, что в числе лучших хоккеистов оказался вратарь «Динамо» Айрат Абдуллин. Лучший же игрок первенства - спортсмен из Казани Егор Филимонов, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.