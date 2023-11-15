Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов
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Приставы в Кировском районе Казани взыскали со строительной компании 4 миллиона рублей неоплаченных добровольно налогов. Об этом проинформировали в ГУ ФССП России по РТ.
Для начала руководителю сообщили о возбуждении исполнительного производства, но этот факт главой стройфирмы был проигнорирован.
Приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия со всем автопарком компании, арестовать два "КАМАЗа".
Наложили арест и на счета компании.
В итоге долг взыскан и перечислен налоговым органам.