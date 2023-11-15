Новости Казани
· Служба новостей

Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Приставы в Кировском районе Казани взыскали со строительной компании 4 миллиона рублей неоплаченных добровольно налогов. Об этом проинформировали в ГУ ФССП России по РТ.

Для начала руководителю сообщили о возбуждении исполнительного производства, но этот факт главой стройфирмы был проигнорирован.
Приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия со всем автопарком компании, арестовать два "КАМАЗа".

Наложили арест и на счета компании.
В итоге долг взыскан и перечислен налоговым органам.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

как поставить москитную сетку на вентиляцию в ванной

Новости Казани

22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань

Интересное в Казани

2 дня назад

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани

маркетолог фрилансер в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране

Лонгриды

3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

22 часа назад

Под Казанью в массовом ДТП пострадали три человека

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади
Лонгриды
3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

час назад

Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

час назад

В Казани на Лево-Булачной "Газель" влетела в манипулятор с рабочими

Общество

час назад

Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
час назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Татарстана

15 часов назад

1,3 млрд рублей получит Татарстан на покупку автобусов

Новости Татарстана

16 часов назад

Танкист из Татарстана награжден орденом мужества

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань