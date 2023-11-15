Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Приставы в Кировском районе Казани взыскали со строительной компании 4 миллиона рублей неоплаченных добровольно налогов. Об этом проинформировали в ГУ ФССП России по РТ.

Для начала руководителю сообщили о возбуждении исполнительного производства, но этот факт главой стройфирмы был проигнорирован.

Приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия со всем автопарком компании, арестовать два "КАМАЗа".

Наложили арест и на счета компании.

В итоге долг взыскан и перечислен налоговым органам.