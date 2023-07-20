Присоединиться может каждый: в Казани пройдет турнир по футболу для детей и подростков

В Казани пройдет турнир по футболу для детей и подростков «Чемпионы нашего двора»

В жилом районе Салават Купере в эту субботу, 22 июля, пройдет детский турнир по футболу «Чемпионы нашего двора». В нем могут принять участие юные жители жилых комплексов и дворов Кировского и Московского районов.

За первенство будут сражаться дети и подростки в двух возрастных категориях: 7-9 лет и 10-12 лет. Максот Сокол выступит ведущим и комментатором матча. Каждый участник получил почетную грамоту, а призеры - медали. Лучшая команда в финале встретится с футболистами других районов - они будут сражаться за званием чемпионов города.

К турниру может присоединиться любой желающий. Исключение - профессиональные клубы и команды из футбольных школ. Заявки на участие принимаются по ссылке. Каждая из команд может включать в себя до восьми игроков. При себе ребятам необходимо имет разрешение от родителей в письменном виде и присутствие законного представителя на играх, а также справку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении.

Состязания стартуют в 10:00 во дворе по адресу: ул.Шакирова, 5а, сообщает Комитет физической культуры и спорта Казани.