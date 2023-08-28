Присоединят еще четыре: в Казани светофоры подключают к адаптивной системе управления дорожным движением

В Казани к АСУДД подключат еще четыре светофорных объекта к октябрю 2023 года

В этом году к адаптивной системе управления дорожным движением дополнительно будет подключен 21 светофорный объект в Казани. На сегодняшний день работы на 17 устройствах были выполнены, а на оставшихся четырех их завершат до 1 октября.

Глава города Ильсур Метшин подчеркнул, что только автоматизированные системы могут ежесекундно учитывать ситуацию на дорогах не только на одном перекрестке, но и в целом видеть картину на прилегающих территориях. Он отметил, что это часть нашего «цифрового города», который помогает управлять ситуацией и оперативно реагировать на любые изменения. Ильсур Метшин обратил внимание, что на сегодняшний день почти половина перекрестков Казани находятся под контролем датчиков и их доля с каждым днем все больше.

В городе для сокращения заторов на данный момент действует целый комплекс мер, среди которых единое парковочное пространство, ограничение въезда грузовиков в центр города с максимальной массой до пяти и 15 тонн с шести утра до девяти вечера. На 30 участках, которые являются наиболее загруженными, отменены левые повороты.