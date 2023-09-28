Прислала продавцу ссылку: жительница Казани хотела продать пальто, но лишилась денег

Жительница Казани хотела продать пальто и перевела мошенникам почти 10 тысяч рублей

Жительница Казани в возрасте 22 лет связалась с мошенникам, в результате чего потеряла почти десять тысяч рублей.

Со слов потерпевшей, на одном из сайтов она опубликована объявление, в котором говорила о продаже пальто. Спустя некоторого время она получила сообщение от неизвестного, который пожелал этот товар приобрести. Покупательница прислала продавцу ссылку якобы для оплаты покупки.

Девушки по неизвестной ссылке перешла, где также ввела данный своей банковской карта. После этого со счета потерпевшей списались девять тысяч рублей. Девушка обратилась за помощью в отдел полиции «Ямашевский».

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено п. «г» части 3 статьи 158 УК РФ.