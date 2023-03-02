Пришла весна, томится сердце: по проезжей части в Казани минувшей ночью разгуливал совершенно голый мужчина

По проезжей части в Казани ночью разгуливал голый мужчина

Социальные сети Казани взорвались первым по-настоящему "весенним" поведением местного жителя. В ночь с 1 на 2 марта совершенно голый казанец разгуливал по презжей части у Танкового кольца в сторону улицы Рихарда Зорге.

Впрочем, предположения о романтическом настроении смешного и голого казанца, вероятно, не подтвердятся. Выяснилось, что голышом пошел гулять водитель такси. За ним приехала скорая помощь, медики и правоохранители выясняют, что случилось с таксистом на самом деле.

