В Татарстане школьница умерла во время прогулки

Школьница из Тукаевского района умерла во время прогулки в Набережных Челнах. Девочка приехала из села Бетьки погостить у родни.

17-летняя девочка отправилась прогуляться по автограду с двоюродными братьями. Ей стало плохо, молодые люди усадили ее на скамейку и вызвали скорую.

Медики, которые приехали оперативно, помочь уже не смогли - девушка умерла. По неподтвержденной информации, школьница страдала астмой, пишет "КП".

