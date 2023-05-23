В Татарстане школьница умерла во время прогулки

Присела на скамейку и больше не встала: в Татарстане во время прогулки внезапно умерла школьница
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Школьница из Тукаевского района умерла во время прогулки в Набережных Челнах. Девочка приехала из села Бетьки погостить у родни.
17-летняя девочка отправилась прогуляться по автограду с двоюродными братьями. Ей стало плохо, молодые люди усадили ее на скамейку и вызвали скорую.
Медики, которые приехали оперативно, помочь уже не смогли - девушка умерла. По неподтвержденной информации, школьница страдала астмой, пишет "КП".