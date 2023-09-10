Новости Казани
· Алина Алмакаева

Принятие присяги прошло в казанском танковом училище

Принятие присяги прошло в казанском танковом училище

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Во время торжественной церемонии были присутствующие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и представители различных религиозных конфессий.

Более ста молодых людей прочитали присягу, став новыми курсантами Казанского высшего танкового училища.

Перед этим они успешно прошли вступительные экзамены и проходили отбор в комиссии.

Церемония сопровождалась присутствием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, представителей различных религиозных конфессий, а также родственников и друзей новоиспеченных курсантов.

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