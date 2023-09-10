Принятие присяги прошло в казанском танковом училище
Во время торжественной церемонии были присутствующие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и представители различных религиозных конфессий.
Более ста молодых людей прочитали присягу, став новыми курсантами Казанского высшего танкового училища.
Церемония сопровождалась присутствием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, представителей различных религиозных конфессий, а также родственников и друзей новоиспеченных курсантов.