Принятие присяги прошло в казанском танковом училище

Во время торжественной церемонии были присутствующие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и представители различных религиозных конфессий.



Более ста молодых людей прочитали присягу, став новыми курсантами Казанского высшего танкового училища.



Перед этим они успешно прошли вступительные экзамены и проходили отбор в комиссии.Церемония сопровождалась присутствием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, представителей различных религиозных конфессий, а также родственников и друзей новоиспеченных курсантов.