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Примут при согласии 2/3 жителей: с жителями Казани обсудят программу благоустройства дворов

С жителями Казани обсудят программу благоустройства дворов на 2024 год
Примут при согласии 2/3 жителей: с жителями Казани обсудят программу благоустройства дворов

Екатерина Ряполова

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В Казани стартуют собрания жителей, в рамках которых будет обсуждаться благоустройство придомовых территорий в 2024 году по программе «Наш двор». Напомним, что ранее топ-200 дворов были определены по результатам народного голосования. Эксперты представят горожанам предварительную схему работ и расскажут о принципах программы, а также обязательных видах работ и сроках их реализации. В планы можно будет внести свои дополнения.

Собрания будут проводиться по графику:

  • 19 сентября в 18:00 – ул.Мира, 8;
  • 19 сентября в 19:30 – ул.Рихарда Зорге, 39;
  • 20 сентября в 18:00 – ул.Дубравная, 5;
  • 20 сентября в 19:00 – ул.Дубравная, 25а;
  • 21 сентября в 19:00 – ул.Павлюхина, 110 и 110а.

Организаторы предлагают пройти по территории с соседями и отметить все недочеты, а также предварительно обсудить возможные решения наиболее проблемных вопросов. План двора примут в работу, если 2/3 жители согласятся на него.

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