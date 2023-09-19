Примут при согласии 2/3 жителей: с жителями Казани обсудят программу благоустройства дворов
Екатерина Ряполова
В Казани стартуют собрания жителей, в рамках которых будет обсуждаться благоустройство придомовых территорий в 2024 году по программе «Наш двор». Напомним, что ранее топ-200 дворов были определены по результатам народного голосования. Эксперты представят горожанам предварительную схему работ и расскажут о принципах программы, а также обязательных видах работ и сроках их реализации. В планы можно будет внести свои дополнения.
Собрания будут проводиться по графику:
- 19 сентября в 18:00 – ул.Мира, 8;
- 19 сентября в 19:30 – ул.Рихарда Зорге, 39;
- 20 сентября в 18:00 – ул.Дубравная, 5;
- 20 сентября в 19:00 – ул.Дубравная, 25а;
- 21 сентября в 19:00 – ул.Павлюхина, 110 и 110а.
Организаторы предлагают пройти по территории с соседями и отметить все недочеты, а также предварительно обсудить возможные решения наиболее проблемных вопросов. План двора примут в работу, если 2/3 жители согласятся на него.