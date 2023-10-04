Примут, если согласятся две три: в Казани пройдет обсуждение благоустройства территорий

Жителей Казани приглашают обсудить благоустройство территорий

Команда республиканской программы «Наш двор» на этой неделе встретится с жителями Казани. На собрании будет поднят вопрос благоустройства придомовых территорий, которые обновят в 2024 году.

Казанцы узнают о принципах программы, обязательных работах и сроках их реализации. Архитекторы представят также предварительную схему благоустройства, в которую можно будет внести предложения. Если с ней согласятся две трети жителей, то ее примут в работу. Для продуктивности встречи рекомендуется ознакомиться с чек-листом.

Первое собрание проведут сегодня, 4 октября, в 18:45 во вдоре дома №32 по улице Академика Королева. Полное же расписание встреч было опубликовано в телеграм-канале программы «Наш двор».