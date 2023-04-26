В Казани посетитель караоке-бара до смерти забил молодого повара

В Казани убийством закончился конфликт двух мужчин в караоке-баре "Сладкая жизнь". Посетитель бара до смерти забил молодого повара за то, что второй посмел пришласить на танец девушку.

25-летний повар из Иннополиса с друзьями пришел отдохнуть в караоке-бар. Там заприметил красивую девушку, захотел познакомиться и пришласил ее потанцевать. Это не понравилось той компании, в которой была девушка.

Повара начал избивать один из мужчин, парень потерял сознание. Медики пытались реанимировать его, но тщетно - молодой человек от полученных травм скончался. Подозреваемый задержан, пишет NewInform.