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"Пригласил девушку на танец и распрощался с жизнью": в Казани посетитель караоке-бара до смерти забил молодого повара

В Казани посетитель караоке-бара до смерти забил молодого повара
"Пригласил девушку на танец и распрощался с жизнью": в Казани посетитель караоке-бара до смерти забил молодого повара

Фото: открытые источники

В Казани убийством закончился конфликт двух мужчин в караоке-баре "Сладкая жизнь". Посетитель бара до смерти забил молодого повара за то, что второй посмел пришласить на танец девушку.

25-летний повар из Иннополиса с друзьями пришел отдохнуть в караоке-бар. Там заприметил красивую девушку, захотел познакомиться и пришласил ее потанцевать. Это не понравилось той компании, в которой была девушка.

Повара начал избивать один из мужчин, парень потерял сознание. Медики пытались реанимировать его, но тщетно - молодой человек от полученных травм скончался. Подозреваемый задержан, пишет NewInform.

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