Силовики задержали на кладбище в Юдино главу ОПГ "Казаевские" Николая Казаева и отправили его в СИЗО

На кладбище в Юдино задержали предполагаемого лидера ОПГ "Казаевские Николая Казаева. Его в СКР и МВД считают главой группировки, на счету которой несколько убийство. Члены ОПГ ранее получили около 120 лет колонии суммарно на всех. Лидер же умело бегал до мая этого года.

Оперативники БОП получили информацию, что раз в год Николай в годовщину смерти сына приезжает на юдинское кладбище. Там его и задержали 13 мая 2023 года.

Как пишет "БО", в федеральном розыске Казаев был с 2014 года. Сейчас он помещен в СИЗО.