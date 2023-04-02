В Татарстане с 3 по 5 апреля потеплеет до +17 градусов

В понедельник в Татарстане столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов. Ночью ожидается -1…+4 градуса. Также синоптики отмечают, что существенных осадков ждать не стоит, но будет переменная облачность.

Также ожидается юго-восточный ветер силой 5-10 м/c.

Во вторник будет та же погода, но ветер уменьшиться до 3-8 м/с.

В среду пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Ночью стоит ожидать похолодания до 0…+5 градусов. Днем будут все те же комфортные +12…+17 градусов.