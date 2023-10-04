Прибыл с рабочим визитом: в Казань приехал глава минпромторга РФ

Глава минпромторга РФ Мантуров прибыл в Казань с рабочим визитом 4 октября

С рабочим визитом в Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, о чем сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Глава Минпромторга выступил на пленарном заседании III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В нем также примут участие заместитель премьер-министра Узбекистан Жамшид Ходжаев и глава РТ Рустам Минниханова.

На данный момент глава РТ уже провел встречу с Жамшидом Ходжаевым, во время которой они обсудили основные проекты, по которым сотрудничают две республики.