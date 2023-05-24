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"Приятного аппетита": в Казани женщина нашла в хлебе странный металлический предмет

Жительница Казани нашла в куске хлеба странный металлический предмет
"Приятного аппетита": в Казани женщина нашла в хлебе странный металлический предмет

Фото: Вести Татарстан

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Жительница Казани купила хлеб с неожиданной начинкой - в куске нашелся странный металлический предмет. Об этом сообщают "Вести Татарстан".

Когда женщина собиралась поесть и надкусила хлеб, металлическая начинка наскочила на зуб. Обращение к производителю имело странный эффект: сначала извинились, но потом отказались от ответственности, заявив, что железяка не могла попасть в тесто на производстве.

"По результатам проведенного расследования на производстве не было обнаружено потерянного предполагаемого предмета. Представленный покупателем предмет идентифицировать как попадание в процессе производства не представляется возможным", - заявили на хлебокомбинате.

Недоумевающая женщина обратилась к Роспотребнадзор и в прокуратуру. Санитарные врачи провели проверку.

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