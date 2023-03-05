"Приятная получается весна": жителей Татарстана весной 2023 года ждут четыре сокращенные рабочие недели

В Татарстане жителей весной 2023 года ждут целых четыре сокращенных рабочих недели

В Татарстане весной 2023 года жителей ждут четыре сокращенные рабочие недели. Это связано с предстоящими праздниками. Соответствующий производственный календарь представило Минтруда республики.

Первая сокращенная неделя ожидается с 6 марта. Так, 7 числа рабочий день сокращен на 1 час, а 8 марта будет выходной выходной в связи с Международным женским днем.

Следующие праздники ожидают жителей в апреле. Так, 20 числа будний день снова сократят на час, а 21 апреля татарстанцы отметят Ураза-байрам.

Традиционные выходные ждут татарстанцев в мае: 1 мая праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы. 8 мая тоже будет нерабочим днем, так как переносится выходной с воскресенья, 8 января.