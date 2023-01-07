Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

При сильных морозах в школах Татарстана будут отменены занятия после зимних каникул

При сильных морозах в школах Татарстана будут отменены занятия после зимних каникул

Фото: absatz.media

В Татарстане из-за морозов может измениться расписание школ. На официальном сайте Министерства образования региона появилась информация, что это может произойти после зимних каникул.

Так, в сельских школах уроки в начальных классах отменят при -23 градусах, в 5-9 классах - при -25 градусах, в 10-11 классах - при -30 градусах.

Что касается городских школ, то там уроки будут отменены в начальных классах при -25 градусах, в 5-9 классах - при -27 градусах, в 10-11 классах - при -32 градусах.

Помимо этого, отмечается, что занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже -3 градусов и скорости ветра не более 6-10 м/с. Для старшеклассников эта норма составляет не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6-10 м/с.

Также министерство рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при температуре наружного воздуха -25 градусов и ниже.

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