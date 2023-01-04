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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным 89 погибших при обстреле в Макеевке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным 89 погибших при обстреле в Макеевке

Фото: tatmitropolia.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнований родным и близким военнослужащих, погибших при обстреле Макеевки. Об этом сообщила пресс-служба Президента РТ.

"Они были достойными сынами своего Отечества. Каждый из них мужественно исполнял свой долг – защищал страну, жизнь и покой наших граждан. Татарстан скорбит вместе с родными и близкими погибших военнослужащих. Для нас они навсегда останутся Героями", – говорится в тексте обращения.

Напомним, 2 января Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара в новогоднюю ночь по месту временной дислокации российских войск в Макеевке. Накануне вечером в военном ведомстве заявили, что количество российских военных, погибших после удара, увеличилось до 89 человек.

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