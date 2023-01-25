Президент РТ Рустам Минниханов направил официальные письма в адрес послов Швеции и Нидерландов в РФ, пишет Mash Iptash.

В них глава Татарстана осудил осквернение Корана в Стокгольме и Гааге.

21 января в Швеции провокаторы спалили Коран прямо перед посольством Турции. В Гааге нашлись последователи: 23 января там правые экстремисты разорвали принародно священную книгу.

В письме глава республики заявил: такой акт вандализма и "молчаливое одобрение властей" возмутили не только мусульман, но и представителей всех остальных религий.