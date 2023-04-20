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Президент РФ Путин включил Ильсура Метшина в состав Совета по развитию местного самоуправления

Президент РФ Путин включил мэра Казани Метшина в состав Совета по развитию местного самоуправления в России
Президент РФ Путин включил Ильсура Метшина в состав Совета по развитию местного самоуправления

Фото: открытые источники

Казанский мэр Ильсур Метшин решением главы государства Владимира Путина включен в состав Президентского совета по развитию местного самоуправления. Указ Путиным уже подписан.

Помимо казанского мэра, в совет вошли вице-премьер - глава Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, временно исполняющие обязанности глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Президиум совета возглавил премьер российского правительства Михаил Мишустин.

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