Раис Татарстана Минниханов встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко, который сознался в слежке за Татарстаном

Раис РТ Рустам Минниханов лично встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который заявил, что всегда очень радуется, когда к нему приезжает делегация Татарстана.

"Мы знакомы много лет. Беларусь активно работает с татарстанскими предприятиями. Хочу поблагодарить Вас за теплый прием нашей команды на Играх дружбы, которые прошли в Казани", — отметил Лукашенко.

Лукашенко признался, что он следит за Татарстаном и его промышленными и научными достижениями, он уверен, что встречаться надо чаще, это поможет нарастить товарооборот между Беларусью и РТ.

Так, Лукашенко выразил готовность помочь с запчастями для самолетов.