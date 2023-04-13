Раис Татарстана Минниханов встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко, который сознался в слежке за Татарстаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в слежке за Татарстаном: что еще выяснилось на личной встрече Минниханова и Лукашенко
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
Раис РТ Рустам Минниханов лично встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который заявил, что всегда очень радуется, когда к нему приезжает делегация Татарстана.
"Мы знакомы много лет. Беларусь активно работает с татарстанскими предприятиями. Хочу поблагодарить Вас за теплый прием нашей команды на Играх дружбы, которые прошли в Казани", — отметил Лукашенко.
Лукашенко признался, что он следит за Татарстаном и его промышленными и научными достижениями, он уверен, что встречаться надо чаще, это поможет нарастить товарооборот между Беларусью и РТ.
Так, Лукашенко выразил готовность помочь с запчастями для самолетов.