Презентация книг, встреча с поэтому, ковчег с частицей мощей: в Казани пройдет православная книжная выставка-форум

Ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста доставят в Казань 16 октября

В Казани с 16 по 17 октября будет проходить православная книжная выставка-форум «Радость Слова». В программе - принесение ковчега с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста, встреча с поэтом Юрием Кублановским, а также презентация книг Святейшего Патриарха Кирилла, интеллектуальная игра и другие события.

Торжественное открытие выставки-форму пройдет 16 октября в 14:00 в историческом парке «Россия - моя история». Пресс-служба Казанской епархии сообщает, что также будут представлены новинки православной литературы.

Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста будет находиться в Казанском кафедральном соборе с 16 по 17 октября. В эти же дни совершат архиерейские богослужения. Мероприятие приурочено ко дню памяти Собора Казанских святых.