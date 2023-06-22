"Превысило среднемноголетний уровень": в Татарстане укусов клещей стало больше обычного

В Татарстане число укусов клещей превысило среднемноголетний уровень в два раза

Стало известно, что в медицинские организации Татарстана с начала эпидемического сезона обратились 5 537 человек, из которых 1 157 - жители столицы республики. Показатели по Татарстану на 6% выше, нежели данные, которые были получены за прошлый год, а также в два раза выше среднемноголетнего уровня.

На 30 эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту административных территориях, в число которых вошла и Казань, произошло 84,2% случаев укуса клещей.

В Татарстане в 2023 года были обследованы 1 637 клещей, которых сняли с людей. В 298 из них определен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а еще в трех - вирус клещевого энцефалита.

На площади в 2 694 га в регионе была проведена противоклещевая обработка. В летних оздоровительных организациях обработали участки, площадь которых 608,9 га.