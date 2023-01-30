Претендента по пост руководителя Верховного суда Татарстана заподозрили в оказании давления на следствие

В Казани претендент на пост руководителя Верховного суда РТ мог оказывать давление на правоохранителей, которые расследуют дело об избиении его сына, сообщило издание "Лента.ру".

Конфликт между двумя мужчинами произошел у бара в конце декабря. Сын судьи оскорбил арестованного, за что получил удар в лицо. Врачи диагностировали пострадавшему перелом челюсти. По словам матери подозреваемого, судья потребовал колонии для ее сына.