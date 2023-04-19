Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал, когда завершится строительство трассы из Москвы в Казань

Российский премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал, что строительство трассы М-12 от Москвы до Казани будет полностью завершено уже в текущем году. Об этом он заявил на стратегической сессии в Москве, в работе которой принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Мишустина, одно из наиважнейших направлений работы властей - сокращение логистических издержек и повышение удобства россиян при перемещениях.

А потому вопросы развития дорожной сети, особенно междугородней, являются приоритетными. По словам премьер-министра, общий объем финансирования за 5 лет составил более 13 триллионов рублей.