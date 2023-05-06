Премьер Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой в Институте законодательства при Кабмине

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой на посту руководителя Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ на три года.

Постановление об этом подписано.

Талия Хабриева родилась в Казани в 1958 году. Она училась в Казанском госуниверситете, была научным сотрдников, заведовала сектором конституционного права.

До 2001 года была заместителем министра по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ.

На посту руководителя Института законодательства она уже более 20 лет, с 2001 года.

Весной этого года решением Владимира Путина Талия Хабриева удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

