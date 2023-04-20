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Премьер-министр Татарстана Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что отменил бы совсем электросамокаты ради общей безопасности
Премьер-министр Татарстана Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты

Фото: открытые источники

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин выступил с заявлением, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности.

"С точки зрения обеспечения безопасности, их нужно просто отменить или кататься в соответствующих местах, но не на дорогах", — сказал премьер-министр РТ.

Сезон электросамокатов в столице республики начался еще 7 апреля. Власти Казани отчитались об организации 500 оборудованных мест для паркинга этих транспортных средств. В этом году количество парковок хотят расширить до 1,6 тысячи.

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