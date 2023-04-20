Премьер-министр Татарстана Песошин проинформировал о судьбе казанского мусоросжигательного завода

Строительство долгожданного мусоросжигательного предприятия под Казанью, запланированное ранее, застопорилось. Ввиду западных санкций поступил отказ на постаку импортного оборудования, альтернативные варианты закупки такового обойдутся очень дорого. Об этом сегодня, 20 апреля, проинформировал премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Закончены фундаментные работы, возведены корпусные постройки. Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее", — рассказал он, цитирует Песошина "БО".

Первоначально, отметил Алексей Песошин, были плану купить швейцарскую и японскую технологии Hitachi Zosen Inova. Сейчас, после отказа в оборудовании, заключили соглашение с "Росатомом", ищут источники финансирования.

"Существенно увеличилась сумма. Рассматривается три предложения китайских инвесторов", — добавил Песошин.

Сроки ввода завода в эксплуатацию уже перенесли - с 2023 года на конец 2024 года.

