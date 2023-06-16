Предоставят экипировку и питание: в Казани на День молодежи ищут волонтеров

Жителей Казани приглашают стать волонтерами на Дне молодежи

Больше ста волонтеров окажут поддержку в организации Дня молодежи, который пройдет в Казани 24 июня. Они будут заниматься навигацией, окажут помощь на сцене, при регистрации, а также на соревновательных площадках. Все желающие могут оставить заявки здесь. Волонтерам предоставят экипировку, питание, и также вручат верифицированные часы волонтера и благодарственные письма.

Фестиваль объединит площадки по восьми тематическим линиями. В спортивной зоне будут проведены соревнования по разным видам спорта, а в пространстве "Навстречу знаниями" - мастер-классы и открытый микрофон. Площадка "Навстречу добру" включит ярмарку волонтерских вакансий, а в креативном пространстве будет проходить танцевальный фестиваль. Полная программа опубликована на официальном сайте.

Посетить мероприятия могут все желающие, пройдя предварительную регистрацию.