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· Полина Модестова

Предоставят экипировку и питание: в Казани на День молодежи ищут волонтеров

Жителей Казани приглашают стать волонтерами на Дне молодежи
Предоставят экипировку и питание: в Казани на День молодежи ищут волонтеров

Администрация Казани

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Больше ста волонтеров окажут поддержку в организации Дня молодежи, который пройдет в Казани 24 июня. Они будут заниматься навигацией, окажут помощь на сцене, при регистрации, а также на соревновательных площадках. Все желающие могут оставить заявки здесь. Волонтерам предоставят экипировку, питание, и также вручат верифицированные часы волонтера и благодарственные письма.

Фестиваль объединит площадки по восьми тематическим линиями. В спортивной зоне будут проведены соревнования по разным видам спорта, а в пространстве "Навстречу знаниями" - мастер-классы и открытый микрофон. Площадка "Навстречу добру" включит ярмарку волонтерских вакансий, а в креативном пространстве будет проходить танцевальный фестиваль. Полная программа опубликована на официальном сайте.

Посетить мероприятия могут все желающие, пройдя предварительную регистрацию.

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