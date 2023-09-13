Предложение очень низкое - лишь 500 тысяч евро: Ферро не хочет переходить в ФК «Рубин»

Ферро не хочет переходить в ФК Казани «Рубин»

Агент полузащитника «Хайдука» Ферро Мануэль Бланко Фернандес отреагировал на появившуюся информацию о том, что ФК «Рубин» может подписать игрока.

Ранее Croatian Football сообщал, что футбольный клуб Казани предложил «Хайдуку» трансфер Фееро.

««Да, «Рубин» действительно сделал предложение «Хайдуку» по Ферро, но клуб его отклонил», - передает его слова sport24.ru.

Помимо того сообщается, что не хочет ехать в Казань и сам игрок, помимо того предложение, отмечает собеседник портала, очень низкое - лишь 500 тысяч евро.