Новости Казани
· Полина Модестова

Предложение казалось выгодным: в Казани молодой человек "купил" автомобильные диски у мошенников

Житель Казани хотел купить автомобильные диски и перевел мошенникам 19 тысяч рублей
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Житель Казани стал жертвой мошенников. Он перевел почти 20 тысяч рублей, якобы расплачиваясь за автомобильные диски.

Как рассказал сам потерпевший, он увидел объявление о продаже в социальных сетях. Молодой человек решил, что предложение выгодное, а товар был ему нужен, после чего написал продавцу. Они обговорили детали покупки и пострадавший перевел 19 тысяч рублей. В указанное время автомобильные диски так и не были получены покупателем, тогда он обратился к правоохранительным органам.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, предполагающей Мошенничество, сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице РТ.

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