Новости Казани
· Полина Модестова

Предложат передовой опыт России: в Казани проходит международный образовательный форум "Формируя будущее"

В Казани 8 июня начался международный образовательный форум «Формируя будущее»
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В Казани начался крупный международный форму "Формируя будущее". На мероприятие прибыли делегации из 31-й страны. Форум будет идти на протяжении двух дней - с восьмого под девятое июня.

В форуме участие примет 101 иностранный гость из таких стран как Египет, Бразилия, Катар, Сенегал, Оман, Мали и другие. Проведение форума продемонстрирует успехи отечественной системы образования, иностранным руководителям предложат передовой опыт России.

Во время деловой программы участники форума поднимут вопрос образования в развитии экономики, а также доступность качественного образования, работу с молодым поколениям, отдых детей и работы с детьми с ОВЗ. Обсудят также и возможность обучения русскому языку в других странах.

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