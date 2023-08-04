Предлагают решения проблемы: в Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах
Яна Лаушкина
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана были рассмотрены обращения, поступавшие от граждан, по поводу установки системы кондиционирования в общественном транспорте города. На странице ведомства во «Вконтакте» был запущен опрос для жителей Казани.
В миндортрансе Татарстана также напомнили, что вместе с исполнительным комитетом Казан планируется приобретение 263 автобусов большого класса со встроенной системой кондиционирования. Они будут приобретены в рамках федерального инвестиционного проекта.
В опросе во «Вконтакте» жителям Казани предлагают несколько вариантов решения проблемы с кондиционерами в автобусе:
- установить системы в действующем автопарке, повысив при этом цены на проезд на 30%;
- не устанавливать кондиционеры и оставить стоимость проезда прежней;
- предусмотреть установку систем кондиционирования при обновлении автобусного автопарка.