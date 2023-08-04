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· Полина Модестова

Предлагают решения проблемы: в Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах

В Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах
Предлагают решения проблемы: в Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах

Яна Лаушкина

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Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана были рассмотрены обращения, поступавшие от граждан, по поводу установки системы кондиционирования в общественном транспорте города. На странице ведомства во «Вконтакте» был запущен опрос для жителей Казани.

В миндортрансе Татарстана также напомнили, что вместе с исполнительным комитетом Казан планируется приобретение 263 автобусов большого класса со встроенной системой кондиционирования. Они будут приобретены в рамках федерального инвестиционного проекта.

В опросе во «Вконтакте» жителям Казани предлагают несколько вариантов решения проблемы с кондиционерами в автобусе:

  • установить системы в действующем автопарке, повысив при этом цены на проезд на 30%;
  • не устанавливать кондиционеры и оставить стоимость проезда прежней;
  • предусмотреть установку систем кондиционирования при обновлении автобусного автопарка.
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