Предлагают решения проблемы: в Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах

В Казани запустили опрос среди жителей о кондиционерах в автобусах

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана были рассмотрены обращения, поступавшие от граждан, по поводу установки системы кондиционирования в общественном транспорте города. На странице ведомства во «Вконтакте» был запущен опрос для жителей Казани.

В миндортрансе Татарстана также напомнили, что вместе с исполнительным комитетом Казан планируется приобретение 263 автобусов большого класса со встроенной системой кондиционирования. Они будут приобретены в рамках федерального инвестиционного проекта.

В опросе во «Вконтакте» жителям Казани предлагают несколько вариантов решения проблемы с кондиционерами в автобусе: